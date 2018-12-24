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Омуркулов: Если Кодуранова хочет быть женщиной, то пусть сидит дома

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- Бакыт Стамов
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На днях большинством голосов депутаты проголосовали за снятие с поста вице-спикера депутата Асель Кодурановой, которая в свою очередь заявила, что решение о ее отзыве фракция СДПК приняла с нарушениями.

Перед голосованием она вышла к трибуне и эмоционально выступила перед депутатами, обвинив во всем лидера фракции, депутата Ису Омуркулова.

"Вы всегда говорите, что из всех присутствующих больше всех находитесь в политике. Вы, наверное, знаете, что сильный мужчина выбирает себе в противники сильного мужчину, а слабый мужчина выбирает женщину. У вас это блестяще сегодня получилось, я хочу поздравить вас с этим. В этом году исполнилось 23 года, как я вас знаю. Я всегда относилась к вам как к старшему брату. Теперь вы этого звания не достойны", – сказала ему Кодуранова.

Между тем, сам депутат Иса Омуркулов заявил редакции VB.KG, что переводить профессиональные отношения в плоскость личностных отношений - свидетельство низкой культуры человека.

- Это было решение фракции, которая является коллегиальным органом. Во-вторых, сам парламент большинством голосов поддержал это решение. И здесь абсолютно не обоснованно противопоставлять мужчину и женщину. В политике и бизнесе нет женщин и мужчин. В частности, в парламенте есть только государственные интересы и права наших избирателей. Если она хочет быть женщиной, то она должна растить детей и сидеть дома, - сказал он.

Кроме того, депутат прокомментировал высказывание Кодурановой, что это было местью с его стороны.

- Эти ее слова абсолютно не соответствуют действительности. Давайте не будем забывать, что они первые начали на меня нападки, когда хотели меня исключить из СДПК и вывести из состава фракции. Это все фикция. Я не буду у них спрашивать: хочу ли я быть членом СДПК. Я в этой партии был в очень тяжелые годы, когда подвергался таким преследованиям, которые им и не снились. Они недавно пришли, сели на теплые местечки и теперь начинают умничать, - продолжил Иса Омуркулов.


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URL: https://www.vb.kg/375662
Теги:
Иса Омуркулов, СДПК, спикер, Асель Кодуранова, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Нурлан
24.12.2018, 13:10

Абсолютно правильно ответил Иса. Со стороны Асель это мелкая манипулятивная техника применяемая 99% женщин в беседах с мужчинами не имеющими представления о психологии. Пусть как женщина говорит с мужем или мужчинами, а как депутату ей должно быть без разницы половая принадлежность.

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123
24.12.2018, 13:16

Омоуркулов ты мущинка, как баба начинает перепираться...

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Асхат
24.12.2018, 13:17

Одни отщепенцы собрались в сдпк. По омуркулову давно всем всё известно - один из главных коррупционеров в одном ряду с Раимом, Келдибековым и иже с ними.

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Дина
24.12.2018, 13:17

Саясатта аял-эркек деген түшүнүк жок. Өзүн алсыз аял сезе турган болсо үйүндө балдарын карап отурбайбы

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Нури
24.12.2018, 13:18

В политике и бизнесе нет женщин и мужчин. В частности, в парламенте есть только государственные интересы и права наших избирателей. Если Кодуранова хочет быть женщиной, то она должна растить детей и сидеть дома! Позор Атамбаев!

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скафнюк
24.12.2018, 13:21

я не сторонник омуркулова..но он прав что если она хочет быть женщиной то и вправду пусть сидит дома и домашними делами занимается..а то привыкли чуть что то  так оскорблять мужчин из за того что он не мужчина..что надо снять штаны одеть юбку..и в таком роде..когда выгодно женщинам они такими прям беззащитными становятся что плакать аж охота..а как провоцировать то они сразу в сторону и .. создавать себе блага за счет мужчин то память отшибаеться и все заслуги себе приписывают..ничего не могут создать без мужского ума но оскорблять они умеют..молодец иса..правильно сказал..

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Айбек
24.12.2018, 13:29

Омуркулов прав! Если Кодуранова хочет быть милый женщиной, то она должна растить детей и сидеть дома! Пусть сидеть!

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Наргиз
24.12.2018, 13:43

Да надоели уже когда они будут заниматься проблемами простых граждан.

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Наргиз
24.12.2018, 13:43

Да надоели уже когда они будут заниматься проблемами простых граждан.

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