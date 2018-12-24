Омуркулов: Если Кодуранова хочет быть женщиной, то пусть сидит дома

На днях большинством голосов депутаты проголосовали за снятие с поста вице-спикера депутата Асель Кодурановой, которая в свою очередь заявила, что решение о ее отзыве фракция СДПК приняла с нарушениями.

Перед голосованием она вышла к трибуне и эмоционально выступила перед депутатами, обвинив во всем лидера фракции, депутата Ису Омуркулова.

"Вы всегда говорите, что из всех присутствующих больше всех находитесь в политике. Вы, наверное, знаете, что сильный мужчина выбирает себе в противники сильного мужчину, а слабый мужчина выбирает женщину. У вас это блестяще сегодня получилось, я хочу поздравить вас с этим. В этом году исполнилось 23 года, как я вас знаю. Я всегда относилась к вам как к старшему брату. Теперь вы этого звания не достойны", – сказала ему Кодуранова.

Между тем, сам депутат Иса Омуркулов заявил редакции VB.KG, что переводить профессиональные отношения в плоскость личностных отношений - свидетельство низкой культуры человека.

- Это было решение фракции, которая является коллегиальным органом. Во-вторых, сам парламент большинством голосов поддержал это решение. И здесь абсолютно не обоснованно противопоставлять мужчину и женщину. В политике и бизнесе нет женщин и мужчин. В частности, в парламенте есть только государственные интересы и права наших избирателей. Если она хочет быть женщиной, то она должна растить детей и сидеть дома, - сказал он.

Кроме того, депутат прокомментировал высказывание Кодурановой, что это было местью с его стороны.

- Эти ее слова абсолютно не соответствуют действительности. Давайте не будем забывать, что они первые начали на меня нападки, когда хотели меня исключить из СДПК и вывести из состава фракции. Это все фикция. Я не буду у них спрашивать: хочу ли я быть членом СДПК. Я в этой партии был в очень тяжелые годы, когда подвергался таким преследованиям, которые им и не снились. Они недавно пришли, сели на теплые местечки и теперь начинают умничать, - продолжил Иса Омуркулов.