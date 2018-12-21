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Азимбек Бекназаров пригрозил депутатам народным бунтом?

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Азимбек Бекназаров призвал депутатов Жогорку Кенеша провести конституционную реформу. Об этом он заявил сегодня на научно-практической конференции, посвященной 80-летию парламента.

По его словам, на прошедшем курултае делегаты приняли решение инициировать данную реформу.

- Президент высказал свою позицию по этому вопросу. Сможете ли вы, депутаты, показать свою независимость. В наше время мы смогли в парламенте противостоять Акаеву. Сможете ли вы поддержать сегодняшнее желание народа? В противном случае мы это так не оставим. Никто не сможет остановить народ, - сказал он.

Напомним, ранее глава государства высказался против внесения изменений в Конституцию.

- До сегодняшнего дня в течение 25 лет в основной закон 10 раз были внесены изменения. В 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020 года, но несмотря на это, в 2016 году Конституция была изменена ещё раз. Поэтому, уважая волю народа, считаю, что нет необходимости вносить изменения в основной закон, - сказал президент


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URL: https://www.vb.kg/375665
Теги:
Азимбек Бекназаров, Сооронбай Жээнбеков, Конституция, реформы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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