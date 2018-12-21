Минобразования запретило петарды и фейерверки в школах и детсадах

Согласно приказа МОН КР, категорически запрещено использовать пиротехнические изделия (петарды, фейерверки и т.д.) на новогодних мероприятиях в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Руководителям городских и районных отделов образования поручено усилить противопожарную безопасность на время подготовки и проведения новогодних мероприятий.

Директорам школ, детских садов, интернатов поручено провести дополнительные разъяснительные беседы с учащимися и их родителями по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при проведении новогодних мероприятий и детского травматизма во время зимних каникул.