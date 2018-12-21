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Минобразования запретило петарды и фейерверки в школах и детсадах

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- ВБ
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Согласно приказа МОН КР, категорически запрещено использовать пиротехнические изделия (петарды, фейерверки и т.д.) на новогодних мероприятиях в дошкольных и общеобразовательных организациях.

Руководителям городских и районных отделов образования поручено усилить противопожарную безопасность на время подготовки и проведения новогодних мероприятий.

Директорам школ, детских садов, интернатов поручено провести дополнительные разъяснительные беседы с учащимися и их родителями по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при проведении новогодних мероприятий и детского травматизма во время зимних каникул.


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URL: https://www.vb.kg/375668
Теги:
Министерство образования, Новый год, праздник, безопасность, Кыргызстан
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