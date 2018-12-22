На газету подали в суд за ее письменный запрос в Минюст

На газету "Деньги&Власть" подали в суд только за то, что издание направило письменный запрос в Министерство юстиции. Об этом редакции VB.KG сообщил главный редактор газеты Турат Акимов.

По его словам, истцами стали адвокаты Сокулукского района.

- Мы обратились с письмом в Минюст КР рассмотреть законность заключенного между адвокатом Джумакуловой и гражданкой Резниковой договора на оказание юридических услуг от 14.12.2016, в котором одним из условий было записано так: "адвокат вправе отказаться от исполнения договора, сумма гонорара не возвращается". То есть адвокат Аида Джумакулова в нарушение действующего законодательства заключает договоры и получает предоплатой вознаграждения на условиях, нарушающих права потребителей юридических услуг. При этом она исключает права клиентов на обжалование данных условий, результатов защиты и пересмотра цен фактически оказанных юридических услуг. В этом мы усмотрели наглый обман потребителя юридических услуг. Именно о таком факте договора между адвокатом Джумакуловой и гражданкой Резниковой нами было письменно доведено до руководства Минюста КР. Однако, ответа нет уже 4 месяца, а вместо ответа мы получили судебный иск, - рассказал Акимов.

Утечка внутренней информации из Минюста КР, продолжил собеседник редакции, доказывает коррупционную связь между адвокатами и должностными лицами госоргана в нарушение законов служебной этики. Потому что каким образом адвокат Джумакунова получила это письмо?

- Минюст сам нарушает законы, не отвечая на письма граждан, СМИ и юридических лиц согласно законам КР "О доступе к информации, находящейся в ведении госорганов и органов МСУ КР" и "О порядке рассмотрения обращений граждан". То есть по последнему закону они обязаны в течение 2-х недель ответить. Но вместо серьезного анализа и разбирательства по данному факту нам в ответ всучили судебный иск от имени адвокатов. Ведь наше письмо в Минюст является лишь внутренней перепиской между газетой "Деньги&Власть" и Минюстом КР. Оно не является публичным письмом и в СМИ оно не публиковалось. Как публичный материал оно не существует в природе, - продолжил журналист.

В качестве демонстрации, со слов Акимова, этого юридического бреда цитируем абзац их иска: "Ответчики, обращаясь в Минюст КР унизили мою честь и достоинство, а также это отразилось на моей деловой репутации, мне пришлось оправдываться и объясняться перед коллегами и перед руководством, писать объяснительные, мне пришлось испытать нравственные и физические страдания".

- Из данного абзаца можно сделать вывод, что Минюст КР при рассмотрении внутреннего запроса газеты "Деньги&Власть" по действиям бессовестного адвоката Джумакуловой, провели с ней дознание самыми зверскими гестаповскими методами, что причинило адвокату нравственные и физические страдания. Следовательно, страдания ей нанесены руководством ведомства, а не газетой. Значит – надлежащим ответчиком по иску Джумакуловой должно быть само министерство юстиции, - добавил не без иронии Турат Кудайбергенович.