Отключение газа в Бишкеке

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 24 по 28 декабря в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Алма-Атинская, БЧК, Лермонтова, Жибек-Жолу;

- с 24 по 26 декабря в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: М.Ганди, Можайского, пр.Манаса, Васильева;

- с 24 по 25 декабря в с. Орто-Сай ж/г Ала-Арча-1;

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.