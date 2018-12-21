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Отключение газа в Бишкеке

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- ВБ
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 24 по 28 декабря в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Алма-Атинская, БЧК, Лермонтова, Жибек-Жолу;

- с 24 по 26 декабря в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: М.Ганди, Можайского, пр.Манаса, Васильева;

- с 24 по 25 декабря в с. Орто-Сай ж/г Ала-Арча-1;

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/375672
Теги:
Газпром, отключение газа, ремонт, Газпром Кыргызстан, Бишкек
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