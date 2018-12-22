Казахстанский паспорт экс-депутата парламента КР признан недействительным

Лидер депутатской фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков не удивлен тем, что суд Алматы признал казахстанский паспорт экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу недействительным. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, депутаты фракции об этом и ранее заявляли, что их коллега не является гражданином Казахстана.

- Я сам, конечно, узнал эту новость из СМИ, но мы об этом не раз говорили, что Дамирбек Асылбек уулу является только гражданином Кыргызстана. Он всего лишь по спорту выступал в молодости за Казахстан. К слову, на суды депутаты нашей фракции ездят по очереди и во всех процессах присутствуют. Но на счет решения о признании его паспорта недействительным наши депутаты пока не в курсе. В эту пятницу тоже был судебный процесс был, и возможно тогда и было принято такое решение, - сказал он.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Дамирбек Асылбек уулу и еще трое кыргызстанцев были задержаны в начале текущего года в Казахстане в ходе масштабной спецоперации.

Позже у кыргызстанского парламентария обнаружилось казахстанское гражданство. Из-за чего он был лишен депутатского мандата.