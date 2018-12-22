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Четырехлетнюю девочку и ее бабушку изнасиловали, задушили и сожгли

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- Бакыт Стамов
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В Жумгальском районе Нарынской области милиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 47-летней женщины и ее внучки – четырехлетней девочки. Также он подозревается в убийстве другого ее внука - семилетнего мальчика. Об этом редакции VB.KG подтвердила пресс-секретарь УВД Нарынской области Медина Султаналиева.

По данным ведомства, 21 декабря 2018 года в милицию поступило сообщение, что в результате пожара в селе Кой-Ой Жумгальского района погибла семья. Однако, выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа РОВД установила факт особо тяжкого преступления, совершенного предположительно подозреваемым.

"По предварительным данным экспертов 47-летняя хозяйка дома и четырехлетняя девочка были изнасилованы. Затем преступник хладнокровно задушил их. Злоумышленник, уверенный в своей безнаказанности, пытался скрыть следы преступления и устроить пожар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили подозреваемого в особо тяжком преступлении. При задержании житель этого же села 29-летний Ш.К. не хотел ничего признавать, говоря о своей непричастности. Но ему показали все собранные улики, после которых он рассказал страшные подробности жестокого убийства. В тот день они с женщиной распивали спиртные напитки, и после того как она заснула, злоумышленник расправился со всеми и устроил пожар", - сообщает УВД Нарынской области.

В настоящее время двадцатидевятилетний Ш.К. водворен в ИВС.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (убийство) и ст. 129 ч.2 (Изнасилование) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/375682
Теги:
изнасилование, Нарынская область, убийство, Кыргызстан, уголовное дело, УВД
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Комментарии
скафнюк
22.12.2018, 16:02

верните смертную казнь..иначе народ деградирует дальше некуда..лично я не хочу содержать этого ублюдка на свои налоги которые плачу государству..и мать этих детей тоже будет вынуждена содержать убийцу своих детей и матери работая и платя налоги..и на наши же деньги работники гсин будут охранять его покой чтобы его никто не убил и не повесил в тюрьме..а врачи чтобы этот ублюдок не заболел..а повара получая зарплату от наших налогов будут его кормить..верните смертную казнь..

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Асхат
22.12.2018, 16:25

Я не знаю, дело чести для любого хорошего мента должно быть пристрелить этого нелюдя при попытке к бегству. Это дело чести!

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Наргиз
22.12.2018, 17:00

Зачем стрелять надо чтоб он сдох мучительной смертью. А бабушка нисколько не отличается от этого тваря.

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