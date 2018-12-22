Четырехлетнюю девочку и ее бабушку изнасиловали, задушили и сожгли

В Жумгальском районе Нарынской области милиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и изнасиловании 47-летней женщины и ее внучки – четырехлетней девочки. Также он подозревается в убийстве другого ее внука - семилетнего мальчика. Об этом редакции VB.KG подтвердила пресс-секретарь УВД Нарынской области Медина Султаналиева.

По данным ведомства, 21 декабря 2018 года в милицию поступило сообщение, что в результате пожара в селе Кой-Ой Жумгальского района погибла семья. Однако, выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа РОВД установила факт особо тяжкого преступления, совершенного предположительно подозреваемым.

"По предварительным данным экспертов 47-летняя хозяйка дома и четырехлетняя девочка были изнасилованы. Затем преступник хладнокровно задушил их. Злоумышленник, уверенный в своей безнаказанности, пытался скрыть следы преступления и устроить пожар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили подозреваемого в особо тяжком преступлении. При задержании житель этого же села 29-летний Ш.К. не хотел ничего признавать, говоря о своей непричастности. Но ему показали все собранные улики, после которых он рассказал страшные подробности жестокого убийства. В тот день они с женщиной распивали спиртные напитки, и после того как она заснула, злоумышленник расправился со всеми и устроил пожар", - сообщает УВД Нарынской области.

В настоящее время двадцатидевятилетний Ш.К. водворен в ИВС.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (убийство) и ст. 129 ч.2 (Изнасилование) УК КР.