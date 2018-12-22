Граждане смогут в онлайн-режиме контролировать работу следователей

Сегодня в ГУВД Бишкека для следователей милиции были проведены занятия по электронной базе данных (Электронный журнал учета информации и Единый реестр преступлений и проступков). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным ведомства, на данном занятии было наглядно продемонстрирована работа следователей по работе приема заявлений и сообщений о преступлениях и внесению их в базу.

Более подробно об этом редакции VB.KG рассказал заместитель начальника следственной службы ГУВД Бишкека, подполковник милиции Чолпонбай Сатыбалдиев.

- С ведением новых законов с 1 января следующего года уголовное судопроизводство будет производиться по новым законам. То есть это новый уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, кодекс о проступках и кодекс о нарушениях. В связи с этим вводится норма, согласно которой все преступления будут регистрироваться в Единый реестр регистраций преступлений и проступков. При этом он будет един для всех правоохранительных органов страны, - сказал он.

Новшество будет заключаться в том, отметил представитель ГУВД, что теперь сами заявители (потерпевшие) посредством интернета будут в режиме онлайн иметь возможность отслеживать свои дела.

- В этом реестре будут содержаться сведения о всех участниках дела. Также там будут сведения о всех движениях уголовных дел. То есть какие процессуальные решения принимает следователь. И ко всем ним будет иметь доступ сам заявитель. Ему дадут пароль и логин к своему делу и в онлайн-режиме он будет отслеживать на какой стадии находится его дело, - добавил Сатыбалдиев.