Жээнбеков встретился с участниками апрельской революции

Президент КР Сооронбай Жээнбеков вчера провел встречу с участниками апрельских событий 2010 года. А также с родственниками пострадавших и погибших в те дни. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

На мероприятии присутствовали представители общественных организаций "Мекен Шейиттери", "Эр Теги", "Баатырларга таазим", "Апрель Баатырлары", "Айкөл Ала-Тоо", "Апрель. Элим. Кыргызстан", "Айкөл Таза Коом", "Апрель байрагы", "Элдик сакчы", "Элдик кайрат", "Мекен үчүн" и "Орток шамы".

По данным пресс-службы, глава государства поздравил их с наступающим Новым годом.

"Пусть следующий год будет один из самых лучших. Пусть в стране будет стабильность и единство. Всем вам желаю здоровья, долгой жизни и всего наилучшего", - сказал им президент.

Стоит отметить, что ранее члены "Мекен Шейиттери" и "Апрель Баатырлары" провели митинг перед домом экс-президента Алмазбека Атамбаева.