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Жээнбеков встретился с участниками апрельской революции

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- Бакыт Стамов
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков вчера провел встречу с участниками апрельских событий 2010 года. А также с родственниками пострадавших и погибших в те дни. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

На мероприятии присутствовали представители общественных организаций "Мекен Шейиттери", "Эр Теги", "Баатырларга таазим", "Апрель Баатырлары", "Айкөл Ала-Тоо", "Апрель. Элим. Кыргызстан", "Айкөл Таза Коом", "Апрель байрагы", "Элдик сакчы", "Элдик кайрат", "Мекен үчүн" и "Орток шамы".

По данным пресс-службы, глава государства поздравил их с наступающим Новым годом.

"Пусть следующий год будет один из самых лучших. Пусть в стране будет стабильность и единство. Всем вам желаю здоровья, долгой жизни и всего наилучшего", - сказал им президент.

Стоит отметить, что ранее члены "Мекен Шейиттери" и "Апрель Баатырлары" провели митинг перед домом экс-президента Алмазбека Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/375686
Теги:
апрельские события, Новый год, герой, Кыргызстан, поздравление, Мекен шейиттери, Сооронбай Жээнбеков
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