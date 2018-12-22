Сооронбай Жээнбеков поздравил Текебаева с днем рождения?

Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева с днем рождения. Об этом пишет издание govori.tv со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, глава государства разговаривал с заключенным политиком по телефону.

Между тем, во фракции "Ата Мекен", куда редакция VB.KG обратилась, по этому поводу ничего не смогли сообщить.

- Я не в курсе, - коротко сказал лидер фракции, депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Не подтвердила эту информацию и адвокат политика Таалайкуль Токтакунова.

Напомним, сегодня главному "атамекеновцу" исполнилось ровно 60 лет. Поздравить его в больницу пришли множество политиков и депутатов. В том числе из фракции СДПК. Кроме того, в Кыргызстане в честь юбилея Текебаева прошли ряд мероприятий.