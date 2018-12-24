Убитый прокурор Баткенской области расследовал коррупцию в прокуратуре

Подозреваемый в убийстве прокурора Баткенской области за несколько дней до убийства жаловался на коррупционную схему, организованную его подчиненными в областной прокуратуре. Все они были рядом в день убийства

Сестра обвиняемого в убийстве прокурора Баткенской области Дамира Калыкова отправила в редакцию VB.KG письмо, в котором описала коррупционную схему в прокуратуре области. По ее словам, эту схему расследовал убитый глава областной прокуратуры Анарбай Мамажакыпов. Поводом для начала расследования послужила письменная жалоба начальника УКС Баткена Мелиса Калыкова.

Вместе со своим обращением Дамира Калыкова прислала скрин официального письма в котором ее брат обращается к Мамажакыпову за несколько дней до убийства.

"Прошу опубликовать моё письмо полностью. Благодарю заранее!

Я, Калыкова Дамира, сестра Калыкова Мелиса, которого пытали, отравили и оболгали по делу убийства прокурора Анарбая Мамажакыпова. Я хочу донести до президента КР, генпрокурора, глав СНБ, ГКНБ и народа Кыргызстана информацию о создании преступной, коррупционной группировки в Баткенской области по региональному признаку.

Судя по последним заявлениям президента и указанных выше лиц, баткенские подразделения настойчиво предоставляют им лживые сведения!

К этому письму прилагается письмо моего брата к прокурору Мамажакыпову с жалобой на действия его подчинённых, которое опровергает заявление ГКНБ о коррупции в его организации.

Суть схемы такова:

1. Преступная, коррупционная, региональная группировка сотрудничает с неким О.А, частным лицом, который вмешивается в дела государственных тендеров. Это лицо "находит" мнимые нарушения, пугает баткенской прокуратурой и АКС СНБ по Баткенской области, угрожает и, запугав жертв, предлагает уладить дела с выше указанными государственными структурами.

2. По законодательству КР, привлечение частных лиц для проверки государственных тендеров запрещено! Этим занимается Счётная палата и Финансовая инспекция!

3. А.О. предоставлял свои "услуги" своим боссам в течение уже 5 лет, наследив в Таласской, Ошской и Баткенских областях. Непосредственным боссом этого человека является начальник АКС по Баткену.

4. Жертвами этой преступной региональной группировки являются все государственные организации Баткенской области, включая сельводзащита Баткена.

5. Строптивых, таких как мой брат, запугивали, таскали по инстанциям, шантажировали...

После устной жалобы Мелиса, Мамажакыпов попросил его написать письменную жалобу, так как другие сотрудники шантажируемых организаций боялись оформлять свои жалобы письменно. Письменная жалоба Мелиса и послужила обоснованием для расследовательской деятельности Мамажакыпова внутри своего ведомства!

Вы все знаете результат этой борьбы Мелиса и Мамажакыпова...

Народ Баткена очень устал от этой региональной преступной группировки! После нечеловеческих пыток Мелиса в течении 18 часов 3-мя прокурорами и 9-ю милиционерами, которые менялись и истязали его, сочувствующие баткенцы и жертвы их произвола были готовы растерзать трусливых и продажных преступников! Эти нелюди со своими семьями сбежали из Баткена в ту же ночь, боясь праведного гнева народа.

Моя семья их остановила, так как мы всё ещё верим президенту и честным офицерам АКС СНБ и ГКНБ... Пожалуйста, помогите нам и баткенцам!

Наш папа сейчас в городе Оше после пережитого им инфаркта и срочной операции... Он ослеп на один глаз и почти не слышит... У мамы больное сердце... Я хочу дать знать этим нелюдям, что если наши родители умрут, я и моя сестра будем бороться с вами всю жизнь! Народ Нарына уже отрёкся от вас, опозоривших свой стойкий народ, выживающий в трудных географических условиях! Народ Баткена и Алая шлёт проклятия на ваши головы!"

Все имена, указанные в письме Калыковой, имеются в распоряжении редакции.

Напомним, в ночь на 18 ноября был убит прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов. В день убийства он был на охоте с сотрудниками прокуратуры, главой УКС Баткена и местным бизнесменом. В убийстве подозревается начальник УКС Баткена Мелис Калыков.