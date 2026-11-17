Украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала блестящую игру в полуфинале Итогового турнира WTA, уверенно переиграв чешку Линду Носкову со счётом 6:2, 6:1.

Поединок продлился недолго: действующая чемпионка Уимблдона испытала серьезные проблемы с подачей, допустив за матч 11 двойных ошибок, чем сполна воспользовалась украинская спортсменка, диктовавшая свои условия на корте.

Для Свитолиной это первый выход в финал Итогового турнира с 2019 года. Напомним, в 2018-м она уже поднимала над головой престижный трофей этих соревнований.

В решающем матче за титул украинка встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой. Пути соперниц на турнире уже пересекались на групповом этапе, где Андреева оказалась сильнее, так что предстоящий финал станет для Свитолиной отличным шансом на реванш.

Стоит отметить, что на групповой стадии Элина также одержала знаковую победу над Ариной Соболенко. Тот матч запомнился не только результатом, но и послематчевым инцидентом: белорусская теннисистка публично принесла извинения за эмоциональное высказывание на корте, пояснив, что ее слова были адресованы зрителям на трибунах, а не сопернице или украинцам.

Теперь в финале Свитолина поборется за второй в своей карьере триумф на итоговом чемпионате сезона.