Испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно начал выступление на Итоговом турнире ATP 2026 года в Турине, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо в первом матче группового этапа.

Встреча завершилась победой испанца в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

Алькарас с самого начала захватил инициативу, поведя 4:0 в первом сете. Во второй партии Тиафо попытался переломить ход встречи, заработав три брейк-пойнта, однако испанец сумел сохранить подачу и довести матч до победы.

Для Алькараса этот успех стал десятым подряд. После возвращения на корт после четырёхмесячного перерыва из-за травмы испанец завоевал три титула, включая победы на турнирах в Вене и Париже. Его статистика за этот период составляет 21 победу при двух поражениях.

В следующих встречах группового этапа Алькарас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Флавио Коболли.

В прошлом году испанец дошёл до финала Итогового турнира ATP, где уступил Яннику Синнеру. Теперь Алькарас намерен побороться за свой первый титул на этих соревнованиях.