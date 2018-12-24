Страшное ДТП во время свадьбы. Авто влетело в городскую арку

В Сети появилось видео страшной аварии, заснятой во время свадебной фотосессии на въезде в город Джалал-Абад.

Молодожены вместе с гостями прогуливаются по местной достопримечательности, как внезапно позади них на огромной скорости легковой автомобиль буквально влетает в городскую арку.

В УОБДД Джалал-Абадской области редакции VB.KG сообщили, что авария произошла 23 декабря примерно в 16.30 на 3 км автодороге Джалал-Абад –Сузак.

А.Х. 1995 г.р. на своем "Шевроле Авио" не справился с управлением и авто занесло в левую сторону. В результате чего оно врезалось в бетонную арку.

Водитель А.Х. и пассажир К.уулу М. 1994 г.р. доставлены в областную больницу.

По факту ДТП ведется следствие.

Известно также, что хоть и к машины российские номера, двое пострадавших - жители Ырыского айыл окмоту Сузакского района. К новобрачным они отношения не имеют.