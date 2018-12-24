Родная тетя до смерти избила полуторогодовалого малыша за мокрые штаны

В больнице Джети-Огузского района от побоев скончался 1,5-летний мальчик. Информацию об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Мать мальчика 1997 г.р. выехала на заработки в Москву 12 декабря 2018 года. Ребенка оставила своей сестре, жительнице села Светлая Поляна, 1978 г.р., так как с мужем они развелись еще в 2016 году.

23 декабря примерно в 10 часов, со слов родственницы, ребенок описался. Она рассердилась и ударила несколько раз полуторагодовалого ребенка прутом. А после уложила спать. В 12 часов женщина хотела разбудить племянника, но он был в крайне тяжелом состоянии. Она вызвала скорую.

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Но спасти его не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Подозреваемая задержана и помещена в ИВС.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 234 ч.2 п.3 "Хулиганство, сопряженное с издевательством над малолетним".

Сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Возможно, по их результату статья будет переквалифицирована.

ОВД Джети-Огузского района ведется следствие.

Это не первый случай, когда погибает ребенок, оставленный родителями-мигрантами на попечение родственников. Напомним, буквально 6 декабря, не приходя в сознание после множественных побоев, в больнице умер двухлетний ребенок. Его мать также оставила его знакомой, а сама уехала в Россию на заработки.