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До Нового года 7 дней. Погода ясная, постановление о выходных подписано

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане 24 декабря в отдельных районах снег, по остальной территории ясно. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −4, днем +3 градуса. Осадков не прогнозируется.

- В Иссык-Кульской области ночью −7, днем +3. В Таласской ночью −10, днем +2 градуса. В Нарынской ночью −16, днем −2. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −4, днем до +7.

Геомагнитных возмущений не предвидится.

Восход солнца в 08:31 – заход в 17:32. Продолжительность светового дня за сутки увеличилась на 2 минуты.

И сейчас стало известно, что премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о переносе выходных дней в 2019 году.

Так, согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики "О переносе выходных дней в 2019 году" граждане будут отдыхать 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января, а также 9, 10, 11 и 12 мая 2019 года.

Стоит отметить, что согласно документу, выходной день 25 февраля переносится на рабочий день 2 января, выходной день 8 апреля на рабочий день 3 января, выходной день 2 сентября рабочий день на 4 января, выходной день 6 мая (признается выходным, поскольку 5 мая выпадает на выходной день) на рабочий день 10 мая.

А до Нового года осталось 7 дней.


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URL: https://www.vb.kg/375702
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан
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