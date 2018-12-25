Салымбеков: Не буду опускаться до уровня сплетника-депутата

Депутат Камчыбек Жолдошбаев вводит общественность в заблуждение, утверждая, что на рынке "Дордой" есть таможенные пост и склады. Об этом редакции VB.KG заявил владелец рынка, экс-губернатор Нарынской области Аскар Салымбеков.

По его словам, депутат по своему статусу не должен опускаться до слухов и сплетен.

- Поэтому мне не хочется комментировать его слова. Не буду опускаться до уровня сплетника-депутата. Даже мое окружение мне об этом говорит, чтобы я не уподоблялся ему, - сказал Салымбеков.

Более откровенно высказалась в этом плане председатель профсоюза предпринимателей ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева.

- Меня удручает, что депутат Жолдошбаев в парламенте говорит такие вещи. Никогда таможенных постов на "Дордое" не было. Мне больно от того, что депутат бросается именно непроверенной информацией. Кроме того, сама таможенная служба может отреагировать соответствующим образом. Если надо, мы можем проехать и убедиться в том, что народный избранник заблуждается. Этот человек уже потихоньку деградировал и реагировать на его слова уже не стоит. Я очень хорошо знаю Аскара Мааткабыловича, который является созидателем. Он никогда не опустится до уровня этого человека. Да ему и некогда этим заниматься, так как он всегда работает. Вы посмотрите, как он благоустраивает "Дордой". Я уж не говорю про его благотворительную деятельность, - сказала она.

Лидер профсоюза предположила, что депутат Жолдошбаев возможно не может выдержать того, что в интернете постоянно пишут об успехах "Дордоя".

- Видимо, ему это покоя не дает. Но если разобраться, а что Жолдошбаев сделал сам хорошего? Все помнят только его стыд за других депутатов, которые ездят в маршрутках. Мне очень больно, что некоторые наши депутаты имеют такое лицо. Наверное мужчины не должны с высокой трибуны парламента сплетничать и использовать ее для выяснения личных отношений. Да и журналистам я бы посоветовала не обращать внимание на него. Это же полнейший деградирующий человек, - добавила она.

Кроме того, Долоталиева ответила на вопрос по поводу предстоящих парламентских выборов в 2020 году. В частности, намерена ли партия "Эмгек", членом политсовета которой она является, баллотироваться в Жогорку Кенеш?

- Конечно мы об этом думаем, но после выступлений таких депутатов начинаешь задумываться, - отметила она.

Напомним, ранее депутат Камчыбек Жолдошбаев заявил в парламенте, что на рынке "Дордой" есть таможенные пост и склады, месторасположение которых способствует коррупции. Кроме того, на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат заявил, что некоторые братья Салымбековы, имея судимость за изнасилование, стали еще и депутатами.