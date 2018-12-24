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Экс-глава Свердловского райсуда водворена в СИЗО ГКНБ

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- Бакыт Стамов
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Экс-председатель Свердловского районного суда Эльвира Жаркеева водворена в СИЗО ГКНБ КР. Об редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, решением Первомайского районного суда она арестована до 12 января.

- Такое решение было принято в рамках заведённого на нее в 2016 году уголовного дела. Она обвиняется в коррупции и получении взятки, - пояснили в ВС КР.

Отметим, по данным СМИ, в августе 2018 года президент подписал указ об освобождении Эльвиры Жаркеевой от должности судьи Свердловского районного суда. Сообщалось, что основанием стало незаконное решение судьи от 5 июля 2016 года, которым имущество гражданина было передано другому.


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URL: https://www.vb.kg/375706
Теги:
Верховный суд, коррупция, Свердловский район, суд, взятка, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Эльвира Джаркеева, ГКНБ, СИЗО
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