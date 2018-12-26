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Член ВП Сариев ответил Шеримкулову по поводу роспуска парламента

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- Бакыт Стамов
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Решение Временного правительства о роспуске Жогорку Кенеша было антигосударственным и антиконституционным. Напомним, об этом заявил экс-спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов на научно-практической конференции, посвященной 80-летию парламента.

По его словам, никто не имеет право покушаться на орган, который выбран всенародно.

"Есть положение, как может быть именно распущен парламент, и это утверждено в Конституции. Других путей нет. В этой связи я считаю, что декрет Временного правительства № 1, который так просто распустил парламент, является антигосударственным и антиконституционным. Никому это не позволено. Если мы не будем это пресекать, то найдутся такие силы, которые возьмут на себя точно такие же функции. Этого нельзя допускать для стабильности государства", - сказал он.

Своим мнением по этому поводу поделился на своей странице в соцсети экс-заместитель генпрокурора КР Кубатбек Кожоналиев, который отметил, что Шеримкулов по сути открыто заявляет о совершенном преступлении членами Временного правительства против легитимного высшего органа законодательной власти - Жогорку Кенеша страны, за которое действующим законодательством предусмотрено уголовное наказание.

"И это не в интервью для СМИ, а на заседании по случаю 80-летия кыргызского парламента и в присутствии многих официальных лиц! Мотивация его оппонента - члена того Временного правительства Эмилбека Каптагаева свелась лишь к ссылке на "революционную ситуацию", на что Шеримкулов парировал тем, что независимо от этого декрет остаётся незаконным", - написал Кожоналиев.

Между тем, экс-заместитель председателя Временного правительства Темир Сариев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, точно также сослался на революционную ситуацию на тот момент.

- Не забывайте, что страна осталась без президента, и по этой причине в ту же ночь мы сформировали ВП. В городе начались беспорядки, мародерства, и кому-то нужно было быстро брать ситуацию в свои руки. Парламент на тот момент отстранился, и они даже не собрались на внеочередное заседание. Только поэтому мы вынуждены были пойти на такой шаг. Сам я курировал финансово-экономический сектор и поэтому направил все свои усилия на то, чтобы своевременно были выплачены все денежные пособия и зарплаты, - рассказал Темир Аргембаевич.


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URL: https://www.vb.kg/375713
Теги:
временное правительство, роспуск, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Медеткан Шеримкулов, Кубатбек Кожоналиев, Темир Сариев, Эмилбек Каптагаев
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