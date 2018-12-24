Уроженец Кыргызстана погиб в ДТП под Рязанью

В минувшую субботу в 18:10 на 225 километре трассы М-5 в Спасском районе под Рязанью столкнулись две фуры, сообщает ИА "Рязанские новости".

39-летний житель города Тольятти на грузовой машине МАЗ-5440 с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался в тягач Reno. За рулем сидел 38-летний уроженец Кыргызстана, от полученных травм он скончался. Водитель МАЗа получил травмы, его доставили в областную больницу.

В посольстве Кыргызстана в России VB.KG пока не смогли прокомментировать данную информацию.

- Наши юристы с утра выясняют подробности произошедшего. Как только мы получим данные, официально сообщим, - сообщили в посольстве КР в РФ.