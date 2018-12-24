Погода
$ 69.81 - 69.89
€ 79.07 - 79.92

Уроженец Кыргызстана погиб в ДТП под Рязанью

545  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В минувшую субботу в 18:10 на 225 километре трассы М-5 в Спасском районе под Рязанью столкнулись две фуры, сообщает ИА "Рязанские новости".

39-летний житель города Тольятти на грузовой машине МАЗ-5440 с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался в тягач Reno. За рулем сидел 38-летний уроженец Кыргызстана, от полученных травм он скончался. Водитель МАЗа получил травмы, его доставили в областную больницу.

В посольстве Кыргызстана в России VB.KG пока не смогли прокомментировать данную информацию.

- Наши юристы с утра выясняют подробности произошедшего. Как только мы получим данные, официально сообщим, - сообщили в посольстве КР в РФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375715
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  