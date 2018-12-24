Премьер поручил создать базу детей, которые воспитываются у родственников

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу предупреждения насилия в отношении детей и поручил усилить меры по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей.

В ходе совещания, в котором приняли участие руководители компетентных государственных органов, Глава Правительства был проинформирован о принимаемых мерах по защите детей от насилия с учетом участившихся фактов жестокого обращения с детьми.

Премьер-министр поручил компетентным государственным органам в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества усилить меры по противодействию жестокому обращению и насилию над детьми и обеспечить комплексное рассмотрение вопросов защиты детей для выработки единого действенного подхода к решению данной проблемы.

"В первую очередь важно провести работу по повышению информированности населения по вопросам укрепления и развития института семьи, сохранения духовно-нравственных традиций в семейных отношениях, а также обеспечения защиты прав и интересов детей. Нужно усилить профилактические мероприятия, оперативно реагировать на факты. Также считаю, что необходимо ужесточить уголовную ответственность не только за совершение подобных преступлений, но и за бездействие и безответственное отношение со стороны ответственных сотрудников компетентных органов, в том числе правоохранительных. Принцип неотвратимости наказания в подобных случаях должен срабатывать четко и жестко", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр поручил возобновить работу районных штабов по предотвращению жестокого обращения и насилия над детьми и возглавить их лично мэрам городов и главам районных государственных администраций.

"Они должны проводить более активную работу с правоохранительными органами, социальными учреждениями и населением. Нужно четко скоординировать их деятельность и активизировать работу с населением. Необходимо незамедлительно начать проводить подворовые обходы, чтобы сформировать базу данных детей, которые в отсутствие родителей воспитываются у родных. Это нужно, чтобы государственные органы, представители органов местного самоуправления сконцентрировали усилия и проводили более эффективную работу. Социальные службы и представители местных властей должны регулярно справляться о состоянии таких детей, ведь зачастую именно они подвергаются насилию", - подчеркнул он.

Мухаммедкалый Абылгазиев призвал общественность быть более внимательной к этой проблеме.

"Граждане должны быть более бдительными к окружающим нас людям – соседям и семьям, где воспитываются дети близких родственников, к детям, которые вместе с вашими детьми посещают школы и детские сады. При первых тревожных признаках каждый из нас должен незамедлительно информировать соответствующие службы, в том числе через круглосуточный телефон доверия 111. Наш народ всегда славился отзывчивостью и добротой к близким, и складывающаяся сегодня ситуация вызывает особую тревогу. Нельзя быть равнодушными и закрывать глаза на произвол взрослых над детьми, который творится сегодня в соседних домах или квартирах. Только общими усилиями мы сможем бороться с этой страшной тенденцией и уберечь наших детей от увечий, а иногда и сохранить им жизни", - подчеркнул Премьер-министр. – Дети всегда должны находиться под защитой государства и общества. Вопрос безопасности наших детей касается всех без исключений".

Премьер-министр возложил на полномочных представителей Правительства в областях и глав районных администраций персональную ответственность за реализацию указанных мер защиты детей от насилия.

Глава Правительства также поручил правоохранительным органам обеспечить тщательное расследование последних фактов насилия над детьми и привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона