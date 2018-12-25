Погода
$ 69.81 - 69.89
€ 79.07 - 79.92

До Нового года осталось 6 дней. Снега пока не ожидается...

181  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 25 декабря без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке ночью −8, днем +4 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −10 градусов, днем +5 градусов, в Таласской ночью −8, днем +6 градусов. В Нарынской области ночью −23 градуса ночью и −9 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −7, днем до +8 градусов, - информируют синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная. Световой день за сутки прибавился на 2 минуты.

До Нового года осталось 6 дней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375724
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан, прогноз погоды
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  