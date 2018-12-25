До Нового года осталось 6 дней. Снега пока не ожидается...

В Кыргызстане 25 декабря без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке ночью −8, днем +4 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −10 градусов, днем +5 градусов, в Таласской ночью −8, днем +6 градусов. В Нарынской области ночью −23 градуса ночью и −9 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −7, днем до +8 градусов, - информируют синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная. Световой день за сутки прибавился на 2 минуты.

До Нового года осталось 6 дней.