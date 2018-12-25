В отношении Алмамбета Шыкмаматова прекратили уголовное дело

В отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова в ГКНБ прекращено уголовное дело. Об этом редакции VB.KG сообщил сам нардеп.

По его словам, он получил соответствующее уведомление из органов нацбезопасности.

"Главным следственным управлением ГКНБ было установлено, что в действиях Шыкмаматова отсутствуют признаки какого-либо преступления, предусмотренного УК КР. Так, при проведении Счетной палатой вышеуказанного тендера на закупку служебных машин Шыкмаматов не принимал в нем фактического участия, что подтверждается отсутствием его подписи в соответствующем протоколе вскрытия тендерных заявок от 5 октября 2018 года и протоколе процедур закупок товара", - говорится в уведомлении ГКНБ.

Напомним, в июне 2018 года Бишкекский горсуд отменил решение первой инстанции по делу депутата Алмамбета Шыкмаматова. По решению суда дело было направлено на доследование для восполнения пробелов следствия.

Ранее Первомайский районный суд признал Алмамбета Шыкмаматова виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорил к выплате штрафа в размере 5 миллионов сомов.

Алмамбет Шыкмаматов обвинялся в организации и исполнении коррупции, совершенной в интересах организованной преступной группы, преступного сообщества. По версии обвинения, он, договорившись с председателем тендерной комиссии Ж.Иманалиевой и директором ОсОО "Би Стар" А.Юкселем, составил фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки "Мерседес-Бенц" Е-класса подставным ОсОО "Барат Люкс". Также Шыкмаматов, по данным ГКНБ, инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" автомашины своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. "Мерседес-Бенц" Е320 супруги Шыкмаматова был оценен в 14 тысяч 637 долларов.