Бекешев предлагает безвизовый режим для обладателей виз США и Шенгена

Как рассказал у себя на FB депутат парламента Дастан Бекешев, сегодня на заседании Комитета по международным делам обсуждали инициативу о безвизовом режиме в отношении лиц, имеющих действующую визу США, Японии, Великобритании или Шенген визу.

"Эту инициативу выдвинул я с 37 коллегами.

Были очень бурные обсуждения. ГКНБ и МИД говорили о рисках: якобы к нам хлынет поток беженцев с Европы, в Европе раздадут Шенген визу сирийцам и отправят к нам и прочие надуманные страхи. Вторя этим ведомствам, отдельные коллеги тоже стали пугать:

Анвар Артыков заявил, что через такой закон иностранные государства смогут отправлять к нам талибов, экстремистов или прочих злодеев, например для революций, совершения терроризма или экстремизма;

Карамушкина поддержала почти такую же позицию, выразив аналогичные страхи;

Казакбаев вовсе заявил, что мы отдаём часть суверенитета другим государствам;

Выступали и другие противники прогрессивной идеи, но, слава Богу, инициатива поддержана на Комитете большинством голосов.

Я лично не представляю себе, чтобы террорист специально получил визу в США, съездил в США (это обязательное условие) и потом решил такими окольными путями приехать к нам. Вероятней, упаси нас Бог от такого, что террорист, как положено, получит визу в Кыргызстан, прилетит, легализуется и будет готовить почву для реализации своих злых намерений.

Мы не отдаём часть суверенитета другим странам, мы хотим привлечь, таким образом, благонадёжных иностранцев, подтвердивших свою финансовую обеспеченность, проверенных зарубежными спецслужбами, не оставшихся жить в развитой стране. Мы, прогрессивные депутаты, хотим, чтобы рабочие места благодаря туристам создавались в нашей стране.

По сути, сегодня была борьба прогрессивных идей с консервативными. Пока удача на нашей стороне!".