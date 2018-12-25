Кто хочет стать высокопоставленным чиновником?

Мэрия города Бишкек объявляет открытый конкурс на замещение вакантных муниципальных должностей.

Соискатели могут подавать документы на следующие должности: заведующий отделом по связям с общественностью и заведующий отделом взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия коррупции, ведущий специалист отдела развития местного самоуправления, ведущий специалист отдела транспорта, ведущий специалист отдела экономики и финансов центрального аппарата мэрии.

Также вакантные места есть в структурных подразделениях мэрии:

Первый заместитель главы муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району

Заместитель главы муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району

Руководитель аппарата муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району

Начальник санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек

Заместитель начальника санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек,

Директор Агентства развития города Бишкек

Заместитель директора Агентства развития города Бишкек

Начальник Управления социального развития мэрии города Бишкек

Директор Центра образования Первомайского района

Начальник Управления капитального строительства мэрии города Бишкек

Заместитель начальника Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек

Соискатель должен обладать следующими квалификационными требованиями:

- быть гражданином Кыргызской Республики.

- Не иметь судимости.

- быть не моложе 18 лет.

О требованиях к каждой вакантной должности можно узнать по ссылке