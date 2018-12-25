Певица Зере покидает Кыргызстан

Неужели ненавистники певицы, которая осмелилась "сломать" привычные рамки поведения в Кыргызстане вообще, достали ее настолько, что она решила уехать в другую страну? Отчасти да. Вот, что сама певица Зере Асылбек написала на своем аккаунте в FB:

"Я покидаю Кыргызстан через 10 дней после концерта.

В последнее время мне стало сложно. Я нахожусь в постоянном поиске баланса между тем чего я хочу и тем чего от меня хотят. Резкий приход ожидаемого внимания и неожиданной поддержки в мою сторону наложил на мои плечи ответственность, размеры которой я, до сих пор, не в силах осознать сполна. Меня не отпускает чувство того что от меня чего-то ожидают. Бывают моменты когда я сделаю что-то, а потом часами сижу и думаю: я сделала это потому что сама захотела или из чувства долга перед аудиторией? Хотела ли я своим альбомом доказать самой себе что я музыкант или я хотела доказать это аудитории?

Возможно это покажется вам излишним самокопанием, но для меня смыслом жизни является, собсна, сам поиск смысла жизни.

Вот. Мне надо абстрагироваться и понять, что я такое. Поэтому я отправляюсь в Индию, буду волонтёрить в младшей школе. Давайте не драматизировать, я вернусь.

А пока, увидимся на концерте".

Концерт Зере состоится 29 декабря в 20.00 в Асанбай-Центре при поддержке нескольких международных организаций. Вход свободный.