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Певица Зере покидает Кыргызстан

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- Елена Цой
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Неужели ненавистники певицы, которая осмелилась "сломать" привычные рамки поведения в Кыргызстане вообще, достали ее настолько, что она решила уехать в другую страну? Отчасти да. Вот, что сама певица Зере Асылбек написала на своем аккаунте в FB:

"Я покидаю Кыргызстан через 10 дней после концерта.

В последнее время мне стало сложно. Я нахожусь в постоянном поиске баланса между тем чего я хочу и тем чего от меня хотят. Резкий приход ожидаемого внимания и неожиданной поддержки в мою сторону наложил на мои плечи ответственность, размеры которой я, до сих пор, не в силах осознать сполна. Меня не отпускает чувство того что от меня чего-то ожидают. Бывают моменты когда я сделаю что-то, а потом часами сижу и думаю: я сделала это потому что сама захотела или из чувства долга перед аудиторией? Хотела ли я своим альбомом доказать самой себе что я музыкант или я хотела доказать это аудитории?

Возможно это покажется вам излишним самокопанием, но для меня смыслом жизни является, собсна, сам поиск смысла жизни.

Вот. Мне надо абстрагироваться и понять, что я такое. Поэтому я отправляюсь в Индию, буду волонтёрить в младшей школе. Давайте не драматизировать, я вернусь.

А пока, увидимся на концерте".

Концерт Зере состоится 29 декабря в 20.00 в Асанбай-Центре при поддержке нескольких международных организаций. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/375753
Теги:
искусство, культура, Кыргызстан, Зере
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Комментарии
Смешно
25.12.2018, 23:00

Нееет не уезжай пож без тебя кыргызские женщины будут страдать . Ты же самородок прошу нееет))))) Давайте устроим акцию ребята поможем хайпануть еще раз. Пусть заработает еще больше . Зере не уезжай без тебя кыргызские женщины пропадут))))

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Гор
25.12.2018, 23:22

Что и требовалось доказать самопиар скоро она попросит полит убежище типа притесняют  а музыка и тем более стихи ее ну очень посредсвенны как и она сама пустышка. 

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скука
25.12.2018, 23:35

Мы без Зере жили и будем жить.

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Жалоба модератору
Антизере
25.12.2018, 23:47

Вали на*, хоть в Лимпопо.

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Нур
25.12.2018, 23:56

Это один из вариантов получить полит убежище в США. Вот это голова.

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