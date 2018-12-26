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Вы не поверите! Бишкекчанка похвалила водителя такси!

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- Елена Цой
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Судя по последним новостям, депутаты парламента и таксисты - чуть ли не самые злобные люди в Кыргызстане. Про первых говорить не будем, вторые то пристают к девушкам, то угрожают им же насилием, то крадут вещи пассажиров.

И на такой пост мы уже не надеялись наткнуться.

"Каждый день по 2 раза заказываю такси. В основном смс такси. Водители все хорошие, но сегодня мне попался водитель, который был самым настоящим джентльменом! Как подошла к машине, водитель вышел и открыл дверь, дальше я попросила поехать в магазин "Мегасити" в 7 мкр и подождать 5 минут. Стоя у кассы магазина я хотела расплатиться и потом разложить купленное по пакетам, но подошел водитель, сам разложил все по пакетам и понес к машине. Было крайне приятно такое обслуживание. По пути я сказала, что приятно удивлена таким сервисом, на что он сказал, "Все равно сидишь в машине, ждёшь, а так, можно и помочь донести, и что, и так сервис в стране хромает, надо хоть как то улучшать".

Согласна с ним на все 100%, и думаю каждый должен начинать с себя. Я специально спросила его имя, уточнила номер борта и марку машины, но не догадалась сделать фото. Так что большое спасибо за хорошее настроение, Алмаз! Желаю вам много добрых, щедрых клиентов, ровных дорог и бодрого настроения! Борт 7086 хонда Одиссей. СМС такси! А всех Кыргызстанцев поздравляю с наступающим новым годом и желаю всех благ!"

Вот такое сообщение в группе FB "Белый список" оставила бишкекчанка Гульмира Кемелова. И мы ей верим. На самом деле водителей такси - джентельменов очень много. И из самых разных фирм. Жаль только, что клиенты все больше жалуются, забывая и похвалить работников извоза.


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URL: https://www.vb.kg/375754
Теги:
социальные сети, Бишкек, такси
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