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Кыргызстанец подарил носки заключённым мигрантам в России

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- Бакыт Стамов
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Гражданин Кыргызстана подарил 500 пар шерстяных носков заключенным мигрантам, находящимся в специализированном учреждении временного пребывания иностранных граждан в Московской области (СУВСИГ). Об этом написала на своей страница правозащитница из Москвы Валентина Чупик.

По ее словам, меценат пожелал остаться неизвестным.

"По поводу нашей поездки в СУВСИГ Сахарово 30 декабря у нас есть хорошие новости: добрый, щедрый и очень скромный человек, гражданин Кыргызстана, который не хочет, чтобы называли его имя, подарил заключённым СУВСИГ Сахарово 500 пар шерстяных носков. Он помогает таким образом уже не в первый раз, и я бесконечно благодарна ему за его милосердие и готовность жертвовать собой. Для меня он - истинное воплощение прекрасного кыргызского народа", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/375760
Теги:
благотворительность, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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