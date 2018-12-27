Кыргызстанец подарил носки заключённым мигрантам в России

Гражданин Кыргызстана подарил 500 пар шерстяных носков заключенным мигрантам, находящимся в специализированном учреждении временного пребывания иностранных граждан в Московской области (СУВСИГ). Об этом написала на своей страница правозащитница из Москвы Валентина Чупик.

По ее словам, меценат пожелал остаться неизвестным.

"По поводу нашей поездки в СУВСИГ Сахарово 30 декабря у нас есть хорошие новости: добрый, щедрый и очень скромный человек, гражданин Кыргызстана, который не хочет, чтобы называли его имя, подарил заключённым СУВСИГ Сахарово 500 пар шерстяных носков. Он помогает таким образом уже не в первый раз, и я бесконечно благодарна ему за его милосердие и готовность жертвовать собой. Для меня он - истинное воплощение прекрасного кыргызского народа", - написала она.