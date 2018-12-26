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10 лет колонии усиленного режима: Адвокат Шадиева обжалует приговор

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- Оксана Гут
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Судебные разбирательства по делу бывшего первого вице-премьер-министра КР Аскарбека Шадиева еще не закончились. Как сообщил VB.KG адвокат беглого политика, приговор Первомайского райсуда Бишкека будет обжалован.

- После получения приговора на руки и ознакомления мы будем подавать апелляцию. На это дается 10 дней, - отметил адвокат Шадиева Учкунбек Каримов.

Напомним, вчера, 25 декабря, Первомайский районный суд, рассмотрев уголовное дело в отношении бывшего первого вице-премьер-министра, экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева, приговорил его к десяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор вынесен заочно, так как судебный процесс проходил без обвиняемого.

Гособвинитель просил назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а сторона защиты - Учкунбек Каримов - оправдать Шадиева за отсутствием в его действиях состава преступления.

На Аскарбека Шадиева было возбуждено несколько уголовных дел. В том числе по факту злоупотребления должностным положением с причинением особо крупного ущерба государству и по незаконному пересечению госграницы.

13 апреля 2018 года он подал в отставку с должности первого вице-премьер-министра КР, оставшись при этом депутатом Жогорку Кенеша. А 28 апреля объездными путями вылетел в город Нью-Йорк (США). 2 ноября ЦИК лишил Шадиева депутатского мандата "на основании его же заявления".

Шадиев находится в международном розыске. Установить его местонахождение до сих пор не удалось.


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URL: https://www.vb.kg/375762
Теги:
Аскарбек Шадиев, граница, колонии, Первомайский район, приговор, розыск, суд, США, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело
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