В Свердловском РОВД теперь как в кино. Там установили стеклянные кабинеты

В Свердловском РОВД открылись новые помещения для допросов подозреваемых. С 1 января следователи будут проводить допросы по всем уголовным делам только в стеклянных комнатах, под чутким надзором камер, фиксирующих каждое движение и слово.

Оборудование появилось благодаря спонсорской помощи Евросоюза.

- Первая волна системных изменений в МВД стартовала в Свердловском РОВД. Именно здесь начинают работу первые в Кыргызстане комнаты следственных допросов, созданные по модели P.E.A.S.E., - говорится в сообщении Евросоюза в Кыргызстане.

P.E.A.S.E. – это мягкая, бесконфликтная форма проведения допроса, разработанная юристами, полицейскими и психологами в Великобритании в начале 90-х годов. Она направлена на то, чтобы эффективно раскрывать преступления, без применения агрессии и насилия.

Теперь на стенде в Свердловском РОВД висит напоминание силовикам: "Не обвинять". Следователи должны будут вести допросы мягко, не обвиняя на прямую подозреваемого. Что думают о новом подходе работы сами следователи РОВД, неизвестно. Они к журналистам не вышли и своими впечатлениями не делились.

Зато депутаты остались довольны. Наталья Никитенко уверена, что благодаря современным технологиями сократится число пыток и улучшится качество работы сотрудников МВД. Кроме того, защищены будут и сами милиционеры. Бывает, что подозреваемые, пытаясь уйти от наказания, обвиняют следователей в применении пыток.

- Сегодня происходит очень важное событие! Наши граждане ждут не просто новых законов и обещаний, а конкретных действий по повышению прозрачности и качества работы внутренних органов. Мы видим, что сегодня начал реализовываться очень хороший проект применения новых технологий. Я думаю, что такие комнаты должны появиться повсеместно, - сказала депутат.

Каждая комната для допроса оснащена системой записи видео и аудио. Записи будут автоматически направляться начальнику РОВД, министру МВД и в Генеральную прокуратуру, а храниться файлы будут в облаке, защищенным специальным кодом шифрования. Удалить или изменить отснятую запись невозможно, уверен региональный директор организации, участвующей в реформировании системы МВД, Penal Reform International в ЦА Азамат Шамбилов.

Кроме того, родственники и адвокаты смогут наблюдать в режиме реального времени за тем, как проходит допрос. В приемном отделении установлен экран, на котором ведется трансляция всего происходящего в комнатах допроса. Правда услышать, о чем говорят следователь и подозреваемый – невозможно. Звука нет, чтобы не раскрыть тайну следствия.

Рядом со входом в РОВД установлена еще одна камера наблюдения, которая фиксирует происходящее, вторая висит при входе и снимает лица всех входящих и выходящих из здания.

Предмет гордости Свердловского РОВД – венецианское стекло, установленное между двумя комнатами для допроса. Оно нужно, чтобы во время опознания подозреваемые не видели жертву преступления. Во всех остальных отделениях Кыргызстана жертва преступления должна находиться в одном помещении со своим обидчиком. Часто из страха расправы жертвы отказываются указывать на виновного.

Министр МВД Кашкар Джунушалиев уточнил, что проект был реализован в связи с проведением реформы в правоохранительных органах, а также в связи с тем, что с 2019 года вводятся новые законы и кодексы

- Дальнейшее развитие программы зависит от того, как ее будут финансировать из бюджета. Везде во всех наших РОВД будут такие кабинеты, - пообещал министр.

В ближайшее время такие же комнаты откроются в Сокулукском и Кара-Суйском районах, а также в городе Ош.