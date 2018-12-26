Женщине, избившей полуторагодовалого племянника до смерти, грозит до 15 лет

Женщину, до смерти избившую полуторагодовалого племянника в Джети-Огузе, на днях этапируют в СИЗО Каракола. Соответствующее решение принял Джети-Огузский районный суд. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он также отметил что статью, по которой обвиняется 40-летняя Б.А., переквалифицировали. Вместо ст. 234 ч.2 п.3 "Хулиганство, сопряженное с издевательством над малолетним" УК КР ей инкриминируется ст. 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР по нескольким частям.

Пункт 4 этой статьи гласит: деяния, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - наказываются на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ЧП произошло 23 декабря. Жительница села Светлая поляна привезла в больницу Джети-Огузского района малолетнего ребенка в тяжелом состоянии. Через несколько часов, не приходя в сознание, он скончался. Женщина призналась, что ударила племянника из-за того, что он описался. Мать малыша была на заработках в Москве.