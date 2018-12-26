Имущество Шадиева конфискуют после решения Бишкекского горсуда

Имущество осуждённого первой инстанцией экс-депутата Аскарбека Шадиева может быть конфисковано после решения Бишкекского горсуда. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда.
По данным ведомства, у стороны Шадиева есть 10 дней после оглашения приговора в первой инстанции оспорить его в горсуде.
- В случае, если Бишкекский городской суд оставит приговор в силе, то конфискованное имущество Шадиева подлежит изъятию, - пояснили в ВС.
Отметим, ранее экс-депутат Аскарбек Шадиев был приговорен заочно Первомайским районным судом к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его адвокат в свою очередь заявил VB.KG, что намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.
По данным akipress.org, решением суда конфискации подлежит следующее имущество Шадиева и его близких родственников на общую сумму – 1 млрд 852 млн 236 тыс. 099 сомов:
"Карвен четыре сезона", 33,33% уставного капитала;
"Аква Инвест Плюс", 50% уставного капитала;
"Карвен Групп", 50% уставного капитала;
"Трейд Инвест" (торгово-развлекательный центр "Ала-Арча"), 100% уставного капитала;
"Ларель", 50% уставного капитала.
частный дом (№14), жилой комплекс "Ала-Арча", село Орто-Сай Аламединского района;
частный дом, контур (№19), жилой комплекс "Ала-Арча", село Орто-Сай Аламединского района;
офис в Бишкеке, проспект Манаса 11/1;
автомашина "Тойота Лэндкрузер 150";
денежная сумма в размере 5954 долларов США в коммерческих банках, принадлежащих Аскарбеку Шадиеву;
денежная сумма в размере 57 069 долларов США и 290 тысяч 535,99 сомов в коммерческих банках, принадлежащих супруге Шадиева Асель Шадиевой.