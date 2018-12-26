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Имущество Шадиева конфискуют после решения Бишкекского горсуда

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- Бакыт Стамов
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Имущество осуждённого первой инстанцией экс-депутата Аскарбека Шадиева может быть конфисковано после решения Бишкекского горсуда. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, у стороны Шадиева есть 10 дней после оглашения приговора в первой инстанции оспорить его в горсуде.

- В случае, если Бишкекский городской суд оставит приговор в силе, то конфискованное имущество Шадиева подлежит изъятию, - пояснили в ВС.

Отметим, ранее экс-депутат Аскарбек Шадиев был приговорен заочно Первомайским районным судом к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его адвокат в свою очередь заявил VB.KG, что намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.

По данным akipress.org, решением суда конфискации подлежит следующее имущество Шадиева и его близких родственников на общую сумму – 1 млрд 852 млн 236 тыс. 099 сомов:

"Карвен четыре сезона", 33,33% уставного капитала;

"Аква Инвест Плюс", 50% уставного капитала;

"Карвен Групп", 50% уставного капитала;

"Трейд Инвест" (торгово-развлекательный центр "Ала-Арча"), 100% уставного капитала;

"Ларель", 50% уставного капитала.

частный дом (№14), жилой комплекс "Ала-Арча", село Орто-Сай Аламединского района;

частный дом, контур (№19), жилой комплекс "Ала-Арча", село Орто-Сай Аламединского района;

офис в Бишкеке, проспект Манаса 11/1;

автомашина "Тойота Лэндкрузер 150";

денежная сумма в размере 5954 долларов США в коммерческих банках, принадлежащих Аскарбеку Шадиеву;

денежная сумма в размере 57 069 долларов США и 290 тысяч 535,99 сомов в коммерческих банках, принадлежащих супруге Шадиева Асель Шадиевой.


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URL: https://www.vb.kg/375769
Теги:
Аскарбек Шадиев, коррупция, приговор, суд, Кыргызстан
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