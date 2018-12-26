Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.27 - 80.17

В Кыргызстане дети пишут не Дед Морозу, а президенту страны

450  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков получил 600 новогодних писем от детей с различными просьбами. Об этом редакции VB.KG сообщила представитель аппарата президента Кыял Жанызакова.

По ее словам, в этих письмах дети просят главу государства исполнить их желания.

- В большинстве своем дети просят телефоны, компьютеры, один даже попросил купить ему попугайчика. Но самая запоминающаяся просьба - когда один ребенок попросил президента купить квартиру для его матери, - сказала она.

Вместе с тем Жанызакова отметила, что по мере возможности какие-то просьбы детей будут осуществлены.

- Будем стараться выполнить пожелания детей, - добавила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375771
Теги:
дети, Новый год, праздник, президент, Кыргызстан, Кыял Жанызакова, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  