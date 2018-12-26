В Кыргызстане дети пишут не Дед Морозу, а президенту страны

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков получил 600 новогодних писем от детей с различными просьбами. Об этом редакции VB.KG сообщила представитель аппарата президента Кыял Жанызакова.

По ее словам, в этих письмах дети просят главу государства исполнить их желания.

- В большинстве своем дети просят телефоны, компьютеры, один даже попросил купить ему попугайчика. Но самая запоминающаяся просьба - когда один ребенок попросил президента купить квартиру для его матери, - сказала она.

Вместе с тем Жанызакова отметила, что по мере возможности какие-то просьбы детей будут осуществлены.

- Будем стараться выполнить пожелания детей, - добавила она.