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Акаев предложил продать все государственные СМИ

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- Елена Цой
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Сегодня на заседании парламента депутат Жанар Акаев - бывший журналист, к слову, предложил продать в частные руки все государственные телеканалы и СМИ. Но, при этом, дать возможность самим сотрудникам выкупить организацию. Оставить при этом помещение и оборудование, иначе изданием никто не заинтересуется, и оно будет неликвидно.

Инициатива возникла в ходе обсуждения выделения госканалу "Пирамида" денежных средств в размере 6 млн сомов. В конечном итоге парламентарии решили предоставить эти деньги каналу. Из каких расходных статей, не указано. Эта проблема уже ляжет на плечи Минфина.

Отметим, что "5 канал", Пирамида", ИА "Кабар" - не единственные госсми. За счёт бюджета также содержится масса региональных газет. Как они отнесутся к такой инициативе, неизвестного. Но вряд ли она их обрадует. Гособеспечение гарантировало хоть и небольшой, но стабильный доход.


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URL: https://www.vb.kg/375777
Теги:
бюджет, парламент, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СМИ
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