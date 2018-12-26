Акаев предложил продать все государственные СМИ

Сегодня на заседании парламента депутат Жанар Акаев - бывший журналист, к слову, предложил продать в частные руки все государственные телеканалы и СМИ. Но, при этом, дать возможность самим сотрудникам выкупить организацию. Оставить при этом помещение и оборудование, иначе изданием никто не заинтересуется, и оно будет неликвидно.

Инициатива возникла в ходе обсуждения выделения госканалу "Пирамида" денежных средств в размере 6 млн сомов. В конечном итоге парламентарии решили предоставить эти деньги каналу. Из каких расходных статей, не указано. Эта проблема уже ляжет на плечи Минфина.

Отметим, что "5 канал", Пирамида", ИА "Кабар" - не единственные госсми. За счёт бюджета также содержится масса региональных газет. Как они отнесутся к такой инициативе, неизвестного. Но вряд ли она их обрадует. Гособеспечение гарантировало хоть и небольшой, но стабильный доход.