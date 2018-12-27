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До Нового года 4 дня. По Кыргызстану снег

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане сегодня временами снег. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке температура воздуха ночью −7, днем +2 градуса.

- В Иссык-Кульской области ночью −7 градусов, днем +4 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с. В Таласской - ночью −8, днем +3 градуса, в Нарынской ночью−22 градуса, днем −6 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −5, днем до +8 градусов, - отмечают синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 08:32, заход в 17:34. Долгота дня 09:01:22.

До Нового года осталось 4 дня.


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URL: https://www.vb.kg/375781
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан
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