Бензин из Казахстана скоро будет поступать в Кыргызстан. Возможно...

О возможных сроках начала экспорта бензина в Кыргызстан рассказал на пресс-конференции в СЦК министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт казахстанское издание Bnews.kz.

- Мы на прошлой неделе получили из Кыргызстана ответ, провели переговоры и разослали сейчас согласованную версию по госорганам. Надеемся, что если до нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующие соглашение. Как только подпишем, это значит, что уже в феврале будет возможность экспортировать бензин, - сказал Канат Бозумбаев.

Он отметил, что экспортировать дизельное топливо пока не планируют. Для этого необходимо укрепить границы и вычислить реальное потребление топлива.

- Нужно закрыть теневой переход закрыть, понять, какое реально потребление в Казахстане. Мы считаем, где-то наши возможности производить дизельное топливо закрыты на 120%, но пока мы идем тонна в тонну, - дополнил Бозумбаев.

Кроме того, по его словам, в скором времени республика начнёт экспортировать авиакеросин.