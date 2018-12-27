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Бензин из Казахстана скоро будет поступать в Кыргызстан. Возможно...

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- Виктория Григоренко
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О возможных сроках начала экспорта бензина в Кыргызстан рассказал на пресс-конференции в СЦК министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт казахстанское издание Bnews.kz.

- Мы на прошлой неделе получили из Кыргызстана ответ, провели переговоры и разослали сейчас согласованную версию по госорганам. Надеемся, что если до нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующие соглашение. Как только подпишем, это значит, что уже в феврале будет возможность экспортировать бензин, - сказал Канат Бозумбаев.

Он отметил, что экспортировать дизельное топливо пока не планируют. Для этого необходимо укрепить границы и вычислить реальное потребление топлива.

- Нужно закрыть теневой переход закрыть, понять, какое реально потребление в Казахстане. Мы считаем, где-то наши возможности производить дизельное топливо закрыты на 120%, но пока мы идем тонна в тонну, - дополнил Бозумбаев.

Кроме того, по его словам, в скором времени республика начнёт экспортировать авиакеросин.


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URL: https://www.vb.kg/375782
Теги:
ГСМ, Казахстан, правительство, соглашение, экспорт, Кыргызстан
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