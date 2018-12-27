Кулматову опять хотят продлить арест. Его защитника не пускают на процесс

Общественного защитника Токтайым Уметалиеву сегодня не пустили на судебный процесс в Верховном суде по делу экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова. Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, таким образом был нарушены статьи УПК КР.

- Начнем с того, что судьи Темирбеков и Акыев участвовали ранее в рассмотрении дела Кулматова. Далее они нарушили мои права, не допустив меня на судебный процесс. При этом процесс объявлен открытым, но у дверей почему-то стоят солдаты Национальной гвардии. Я до этого уже принимала участие в предыдущих процессах. Поэтому чем обосновано данное их решение, для меня непонятно. Есть 5 и 44 статьи УПК КР, где сказано, что в качестве общественного защитника подсудимого допускаются представители юридических лиц, политических партий, профессиональных союзов, правозащитных и других общественных объединений. Получается, здесь прослеживается явный заказ, чтобы меня отстранили от судебного процесса, - сказала она.

Вместе с тем правозащитница выразила недоумение, что те же судьи, что заседали сейчас, ранее оставили в силе решение первой инстанции о продлении меры пресечения Кулматову.

- В конце концов данные судьи сами должны были соблюдать этические нормы. Они не имеют право участвовать повторно. По этой причине я намеревалась дать отвод им, но они, видимо, в целях защиты решили вот таким способом от меня избавиться. Я уже обратилась по этому поводу в генеральную прокуратуру, представители которой должны дать оценку данным действиям судей. Если они этого не сделают, то я вынуждена буду обратиться к народу, выйдя на пикет, либо объявив голодовку, - добавила Токтайым Джумаковна.

Отметим, сегодня в Верховном суде рассматривалось ходатайство адвоката по отмене решения предыдущих инстанций по продлению ареста Кубанычбеку Кулматову до 31 декабря.

В то же время, как стало известно со слов представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой, сегодня в 15.00 в Первомайском районном суде будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения Кулматову.

Напомним, Кубанычбек Кулматов обвиняется по ст.350 ч.2 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и ст.346 ч.1 "Незаконное пересечение государственной границы" УК КР.

А также в том, что, будучи мэром Бишкека нецеленаправленно использовал средства, выделенные китайской компанией TBEA в рамках проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека".