Куда же делся малыш, которого родственники ночью бросили на остановке?

Мальчик, которого бабушка оставила на остановке и сообщила в милицию о подкидыше, временно будет жить в доме малютке. Об этом VB.KG сообщила начальник Управления Соцразвития по Чуйской области Эльза Исмаилова.

Она подчеркивает, что ни отец, ни мать не отказываются от мальчика, но матери нужно время. Чтобы решить проблему с жильем и поправить здоровье.

- Сначала мы не могли отдать матери сына, потому что у нее не было его свидетельства о рождении. Мы помогли его оформить. Но теперь мы его не стали отдавать из-за бытовых проблем. В доме, где она живет, нет отопления и электричества. Мы стараемся изыскать возможность и предоставить ей пусть временное жилье, но с подходящими для воспитания детей условиями. Кроме того, у девушки проблемы со зрением. После нового года мы будем водить ее по врачам. Она малограмотная, и ей очень сложно разобраться, как оформлять документы, как получить медицинскую карту. Мы ей будем помогать, через пару месяцев она встанет на ноги и заберет ребенка. Сейчас она постоянно навещает сына, часто с ним общается, - рассказала Эльза Исмаилова.

Биологический отец тоже не отказывается от сына, он пообещал найти работу и начать платить алименты.

Ранее в одном из СМИ появилась информация со ссылкой на министра Соцразвития, что, якобы, ребенка уже отдали родственникам.

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря в милицию сообщили, что на остановке в селе Бурана Чуйской области найден маленький ребенок. Он сидел один, рядом с ним стоял пакет с вещами. Выяснилось, что мать решила на время отдать сына отцу. Мужчина передал мальчика бабушке, а та вынесла его на улицу и позвонила в милицию. Позже отец объяснил, что бабушка не узнала внука.

Отец и мать ребенка развелись полгода назад, кроме полуторагодовалого сына, у них есть две дочери 2014 и 2015 года рождения. Ни на одного ребенка семья не оформляла документы. Соцработники помогают матери получить свидетельства о рождения для дочерей.