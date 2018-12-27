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Предельный размер дефицита бюджета на 2018 год - 12,6 млрд сомов!

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2018 года.

Принятый Закон утверждает республиканский бюджет Кыргызской Республики на 2018 год по доходам в сумме 141,5 млрд. сомов и расходам в сумме 154,1 млрд. сомов, предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2018 год установлен в сумме 12,6 млрд. сомов.

Параметры республиканского бюджета пересмотрены с учетом ожидаемых итогов экономического развития Кыргызской Республики и текущего исполнения республиканского бюджета в 2018 году.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/375799
Теги:
бюджет, закон, парламент, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Министерство финансов, Сооронбай Жээнбеков
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