Аида Касымалиева стала вице-спикером парламента

Депутат Аида Касымалиева тайным голосованием избрана вице-спикером Жогорку Кенеша. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно данным голосования, 91 депутат поддержали за ее избрание. 16 против.

Сама депутат Аида Касымалиева в своем выступлении поблагодарила депутатов за такую честь и отметила рост парламентаризм в стране.

Напомним, ранее парламент проголосовал за снятие с должности вице-спикера Асель Кодурановой. Причиной ее снятия стало ее самовольное включение в повестку дня заседания парламента дела Омурбека Бабанова, на что спикер Дастан Джумабеков возразил ей, что вначале этот вопрос должен рассмотреть профильный комитет. Данный ее шаг был расценен членами фракции СДПК как нарушение регламента.