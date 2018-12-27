Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.25 - 79.95

10 раз ударил ножом, перерезал горло и сбежал, захватив машину убитого

606  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мае 2018 года недалеко от села Кайырма в Чуйской области был найден труп мужчины азиатской внешности. На его теле оперативники нашли множественные ножевые ранения, позже судебно-медицинская экспертиза установила, что злоумышленник перерезал ему горло.

Подозреваемый был задержан в этот же день. Им оказался 24-летний бишкекчанин А.А.А. Последние месяцы он зарабатывал на жизнь, забирая у разных людей автомобили, под предлогом аренды, а потом продавал их на авторынках. Полученную прибыль забирал себе. Следователи нашли шесть потерпевших, которые сотрудничали с подозреваемым. Нужно отметить, что мошенник всегда вовремя платил за аренду машин, поэтому потерпевшие даже не подозревали, что их автомобили давно проданы.

10 мая 2018 года в интернете А.А.А. увидел объявление о продаже автомобиля Land Cruiser за 42 тысячи долларов и, созвонившись с продавцом, договорился с ним о встрече в 4-м микрорайоне Бишкека. Немного поговорив, А.А.А. уговорил владельца машины У.З.П. поехать в сторону села Ленинского. По версии следователей, у А.А.А. с самого начала был злой умысел, на свидание с владельцем дорогой машины он захватил нож и, отъехав подальше от города, стал наносить им удары. У.З.П. пытался сбежать и вышел из машины, но А.А.А его догнал и продолжил бить ножом. От полученных травм У.З.П. скончался на месте. А А.А.А. сел в машину погибшего и уехал.

Сам А.А.А. вину признает частично. На суде он утверждал, что У.З.П. был должен ему денег, и именно он пригласил его покататься, а потом начал драку. Обороняясь, А.А.А. случайно убил его, в качестве доказательств молодой человек указывал на ранения от ножа, которые он получил в этот день.

Случайный свидетель заметил драку двух мужчин на обочине дороги. В это время мужчина азиат, по всей видимости У.З.П., бил в ногу ножом второго парня, а тот его пинал. Свидетель не стал останавливаться, так как с ним ехала его пятилетняя дочь, но вызвал милицию, а потом вернулся на место происшествие, где уже работали оперативники.

Аламудунский суд Чуйской области признал А.А.А. виновным в мошенничестве, в незаконном завладении транспортным средством, в изготовлении поддельных документов и убийстве, путем частичного сложения наказаний подсудимый получил 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375808
Теги:
приговор, суд, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  