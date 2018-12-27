10 раз ударил ножом, перерезал горло и сбежал, захватив машину убитого

В мае 2018 года недалеко от села Кайырма в Чуйской области был найден труп мужчины азиатской внешности. На его теле оперативники нашли множественные ножевые ранения, позже судебно-медицинская экспертиза установила, что злоумышленник перерезал ему горло.

Подозреваемый был задержан в этот же день. Им оказался 24-летний бишкекчанин А.А.А. Последние месяцы он зарабатывал на жизнь, забирая у разных людей автомобили, под предлогом аренды, а потом продавал их на авторынках. Полученную прибыль забирал себе. Следователи нашли шесть потерпевших, которые сотрудничали с подозреваемым. Нужно отметить, что мошенник всегда вовремя платил за аренду машин, поэтому потерпевшие даже не подозревали, что их автомобили давно проданы.

10 мая 2018 года в интернете А.А.А. увидел объявление о продаже автомобиля Land Cruiser за 42 тысячи долларов и, созвонившись с продавцом, договорился с ним о встрече в 4-м микрорайоне Бишкека. Немного поговорив, А.А.А. уговорил владельца машины У.З.П. поехать в сторону села Ленинского. По версии следователей, у А.А.А. с самого начала был злой умысел, на свидание с владельцем дорогой машины он захватил нож и, отъехав подальше от города, стал наносить им удары. У.З.П. пытался сбежать и вышел из машины, но А.А.А его догнал и продолжил бить ножом. От полученных травм У.З.П. скончался на месте. А А.А.А. сел в машину погибшего и уехал.

Сам А.А.А. вину признает частично. На суде он утверждал, что У.З.П. был должен ему денег, и именно он пригласил его покататься, а потом начал драку. Обороняясь, А.А.А. случайно убил его, в качестве доказательств молодой человек указывал на ранения от ножа, которые он получил в этот день.

Случайный свидетель заметил драку двух мужчин на обочине дороги. В это время мужчина азиат, по всей видимости У.З.П., бил в ногу ножом второго парня, а тот его пинал. Свидетель не стал останавливаться, так как с ним ехала его пятилетняя дочь, но вызвал милицию, а потом вернулся на место происшествие, где уже работали оперативники.

Аламудунский суд Чуйской области признал А.А.А. виновным в мошенничестве, в незаконном завладении транспортным средством, в изготовлении поддельных документов и убийстве, путем частичного сложения наказаний подсудимый получил 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.