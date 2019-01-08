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Ждать ли осенью досрочных выборов в парламент?

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- Мария Озмитель
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Формальные основания к досрочным выборам есть. От этом vb.kg говорит Феликс Кулов

- Две крупные политические партии СДПК и РАЖ по сути уже не представлены в парламенте. Лидер РАЖ отказался официально возглавлять партию и от участия в политике. Просто есть депутаты, которые называют себя членами РАЖ. То же самое и с СДПК. Вот, из чего надо исходить, - говорит Феликс Шаршенбаевич.

Получается, что две парламентские фракции от этих партий - теперь просто отдельные депутаты, которые не придерживаются партийной линии.

- А ведь люди голосовали за партии, а не конкретных депутатов, - напоминает Кулов. - Так что парламент у нас сейчас неполноценный.


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URL: https://www.vb.kg/375812
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, политика, Жогорку Кенеш, СДПК без Атамбаева, Омурбек Бабанов, Феликс Кулов, СДПК
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Комментарии
Дина
08.01.2019, 10:22

Выбор толкь без СДПК!

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