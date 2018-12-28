До Нового года 3 дня. По Кыргызстану потепление

В Кыргызстане 28 декабря без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке воздуха ночью −7, днем +8 градусов.

- В Иссык-Кульской области ночью −9 градусов, днем +3 градуса. Ветер с порывами до 15-20 м/с. В Таласской - ночью −9, днем +9. В Нарынской ночью −24 градуса и −10 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −6, днем до +10, - информируют синоптики.

Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход в 08:33 – заход в 17:35. Долгота дня 09:1:42.

До Нового года осталось 3 дня.