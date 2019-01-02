Путин подписал закон по поставкам нефтепродуктов в Кыргызстан

Некоторые новости из 2018-го безусловно будут иметь огромное значение в наступившем 2019-м. Напомним о них нашим читателям.

Так, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению между Россией и Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов

Как отмечается, документ предусматривает внесение в соглашение ряда изменений, направленных на уточнение порядка поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в КР.

- В соответствии с соглашением российская сторона не взимает вывозные таможенные пошлины в отношении нефти и нефтепродуктов, поставляемых в объемах внутреннего потребления КР, утверждаемых в объеме индикативных балансов. Что касается объемов поставок, превышающих индикативные балансы, то вывозные таможенные пошлины в этом случае должны уплачиваться в российский бюджет, при этом вывозимые нефтепродукты в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, - говорится в документе.

Уточняется, что соглашение заключено в Бишкеке 6 июня 2016 года, протокол к нему подписан 28 апреля 2018 года в Москве. Он предусматривает внесение в соглашение ряда изменений, направленных на уточнение порядка поставок нефти и нефтепродуктов из России в КР.