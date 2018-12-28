В Швеции уроженцев Кыргызстана обвинили в поддержке ИГИЛ

Трое из подозреваемых обвиняются в подготовке террористического преступления приобретением большого количества

Прокуратура Швеции накануне предъявила обвинения шестерым подозреваемым по делу о терроризме, которые являются выходцами из Кыргызстана и Узбекистана, передает РИА Новости.

- Суд города Сольна вынес им вердикт за подготовку к террористическому преступлению и нарушение закона о финансировании особо опасных преступлений, - говорится в сообщении прокуратуры.

Поясняется, что трое из подозреваемых обвиняются в подготовке террористического преступления приобретением большого количества химических веществ и отдельного оборудования. Все шестеро также подозреваются в отправке денежных средств "Исламского государства".

Пятеро из шестерых обвиняемых находятся под арестом. Судебные слушания начнутся 7 января и закончатся в начале февраля 2019 года. Шведские СМИ ранее сообщили, что с апреля по октябрь этого года полиция задержала по этому делу пять человек - выходцев из Узбекистана и Киргизии. Как минимум один из них был в контакте с Рахматом Акиловым, осужденным на пожизненное заключение в Швеции за теракт в центре Стокгольма в 2017 году.

В отечественном МИДе лишь опять уточнили, что обвиняемые в Швеции не граждане, а уроженцы КР. И как и во время первой новости о задержании наших соотечественников, пообещали предоставить информацию позже.