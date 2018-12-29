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В России предлагают бессрочный вид на жительство для иностранцев

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- Виктория Григоренко
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МВД РФ предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство для иностранцев каждые пять лет. Проект федерального закона опубликован на Едином федеральном портале нормативных правовых актов. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

Как отмечается, общественное обсуждение проекта продлится до 9 января. Предполагается, что закон вступит в силу в сентябре будущего года.

- Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в России. Он также предусматривает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов, - говорится в справке-обосновании.

Ранее временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова объяснила, чем вызвана необходимость менять срок действия вида на жительство.

- Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, пять лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории России, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", - сказала она.

По словам Казаковой, законопроект предполагает возвращение к существовавшему до 2002 года порядку, когда вид на жительство был бессрочным.

Вид на жительство выдают иностранцу в подтверждение его права постоянно проживать в России, а также свободно выезжать из нее и въезжать обратно. Чтобы получить этот документ, надо не менее года прожить в стране по разрешению на временное проживание.


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URL: https://www.vb.kg/375820
Теги:
законопроект, миграция, права человека, Россия, трудовая миграция, гражданство, МИД
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