Раима Матраимова восстановили в должности. Правительство против...

Правительство обжалует в Верховном суде решение второй инстанции по восстановлению в должности экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы КР Раима Матраимова. Об этом VB.KG сообщили в Аппарате правительства КР.

- Наши адвокаты по завершении процесса сразу заявили о том, что будут подавать апелляцию в третью инстанцию, - пояснили в правительстве.

Примечательно, что решение второй инстанции вступает в сразу после оглашения вердикта.

Напомним, бывший заместитель председателя Раим Матраимов подал в суд на правительство Кыргызстана и ГТС по поводу незаконного увольнения. Первомайский районный суд восстановил экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова в должности. Однако, правительство решило обжаловать данное решение.