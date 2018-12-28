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Педофилам - смерть, детям - жизнь! Активисты собрались перед Белым домом

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- Бакыт Стамов
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Сегодня активисты вышли на площадь Ала-Тоо в Бишкеке с требованием ввести в Кыргызстане смертную казнь для педофилов и убийц детей.

Собравшиеся с двумя плакатами встали прямо перед Белым домом, на одном из которых было написано: "Пусть дети живут! Смерть педофилам!".

Насколько требования активистов выполнимы в законодательном русле с учетом того, что в Кыргызстане существует мораторий на смертную казнь? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала одному из активистов, юристу Адилету Али Мыктыбеку.

По его словам, в Кыргызстане это стало острой и серьезной проблемой, когда детей стали насиловать и убивать.

- До каких пор мы должны содержать и кормить этих преступников в тюрьмах? Ведь именно безнаказанность порождает преступления. Мы исследовали этот вопрос и даже на опыте того же США пришли к выводу, что если мы не будем применять к педофилам жесткие меры, то эти преступления будут учащаться. Таким образом мы хотим, чтобы парламентарии и общественность обратили внимание на этот острый, актуальный и серьезный вопрос. Наше требование, чтобы была внесена соответствующая поправка в 165 статью УК КР (Развратные действия). То есть чтобы был отменен мораторий на смертную казнь по отношению к педофилам, - пояснил он.

Своим оппонентам активист предложил поставить себя на место тех родителей, чьих детей изнасиловали и убили.

- Противники моей точки зрения возражают, что мы таким образом придем к средневековью. Но до каких пор мы должны проявлять свою гуманность и жалеть таких преступников! Поставьте себя на место тех родителей, чьи дети были изнасилованы и убиты... - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нарынской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве четырехлетней девочки и ее бабушки. Также мужчина подозревается в убийстве ее семилетнего брата. По данным МВД, преступник с целью сокрытия своего страшного злодеяния устроил пожар.


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URL: https://www.vb.kg/375826
Теги:
законопроект, митинг, педофилия, смертная казнь, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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