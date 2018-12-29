Ждать ли в 2019 году кыргызстанцам разрушительных землетрясений?

На днях на заседании ЖК министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов сообщил, что в стране 102 тектонических разлома.

- Поэтому угроза 12-балльного землетрясения вполне реальна, - отметил он.

Примечательно, что подобное заявление чиновник сделал в рамках рассмотрения ратификации соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития о финансировании проекта "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане", которое предусматривает выделение КР 20 миллионов долларов США на эти нужды...

Слова главы министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, озвученные в ЖК, уже вызвали немалый общественный резонанс среди населения республики и очень удивили директор Института сейсмологии Национальной академии наук КР Канатбека Абдрахматова. По его словам, угроза 12-бального землетрясения – из области фантастики.

- Разломов на нашей территории огромное количество, это правда. Но ни один из них не способен породить такое землетрясение. В том числе Ысык-Атинский. Для Бишкека последний может создать максимум 8-бальные сотрясения. Поэтому, заявления главы МЧС ничем не обоснованный факт. Я могу ответственно заявить, что в ближайшее время на территории Кыргызстана никаких 12-балльных землетрясений точно не ожидается. Конечно, до 2026 года ситуация в сейсмическом отношении будет немного напряженной, но сила землетрясений, по нашим прогнозам, не будет превышать 5-6 баллов, - подчеркнул VB.KG Абдрахматов.

Что касается мифов в отношении Ысык-Атинского разлома и слухов по поводу срока его активности в 100-150 лет, то это совершенно неверная информация, считает сейсмолог.

- В этом году мы получили данные, которые наглядно показывают, что землетрясения, созданные им, были 650 лет назад, 4,5 тысячи лет назад и 10 тысяч лет назад. То есть, расстояния между подземными толчками примерно 4-5 тысяч лет. Если они происходят с такой периодичностью, то она сохранится и дальше. Так что у нас есть в запасе около 3 тысяч лет спокойной жизни. Ведь для того, чтобы произошло сильное землетрясение, земля должна накопить соответствующий уровень тектонического напряжения. Поэтому, досужие разговоры про 100 лет из области слухов, - отметил Абдрахматов.

Глава ИС НАН КР напомнил, что последнее сильное землетрясение в 11 баллов на территории КР зафиксировано в далеком 1911 году.

- Сегодня у нас почти 2019. То есть, даже без учета разломов, 100 лет давно прошло. Такие слухи порождаются из-за того, что людям нравятся круглые даты. Однако в природе крайне мало событий, имеющих повторяемость в 100 лет, - успокоил Абдрахматов.

Озвучил сейсмолог и прогноз на 2019 год. По его словам, он будет немного активнее в плане движений земной коры, чем уходящий.

- Но беспокоиться не о чем. Сила землетрясений нами прогнозируется не более чем 4-6 баллов в разных районах. Рядом с Бишкеком, по нашим данным, таких землетрясений не будет, а вот где-нибудь в Алайской впадине вполне возможно, - подытожил Канатбек Абдрахматов.