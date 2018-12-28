Теперь уже точно. Снега на Новый год в Кыргызстане не будет

МЧС распространило прогноз погоды на предстоящие выходные. Снег в Новый год ожидается лишь в отдельных районах Нарынской и Иссык-Кульской области. На остальной территории без осадков.

Как отмечается, 29 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

- 30 декабря ночью в горных районах Чуйской, Жалал-Абадской, Ошской областей снег, по остальной территории без осадков. 30 декабря днем и 31 декабря ночью на большей части территории дождь, снег. Днем 31 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях с порывами до 15-20 м/с, - информируют синоптики.

1 января и 2 января ночью без осадков.

- 2 января днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, а также в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 3 января ночью в горных районах снег, по остальной территории и днем без осадков. 4 января днем временами дождь, снег. Небольшое колебание температуры воздуха, - подчеркивают синоптики.

В Бишкеке 29 декабря и 30 декабря ночью без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

- 30 декабря днем и 31 декабря ночью временами дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. 31 декабря днем также без осадков, - говорится в сообщении.