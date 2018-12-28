Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.42 - 80.47

Теперь уже точно. Снега на Новый год в Кыргызстане не будет

127  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МЧС распространило прогноз погоды на предстоящие выходные. Снег в Новый год ожидается лишь в отдельных районах Нарынской и Иссык-Кульской области. На остальной территории без осадков.

Как отмечается, 29 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

- 30 декабря ночью в горных районах Чуйской, Жалал-Абадской, Ошской областей снег, по остальной территории без осадков. 30 декабря днем и 31 декабря ночью на большей части территории дождь, снег. Днем 31 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях с порывами до 15-20 м/с, - информируют синоптики.

1 января и 2 января ночью без осадков.

- 2 января днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, а также в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 3 января ночью в горных районах снег, по остальной территории и днем без осадков. 4 января днем временами дождь, снег. Небольшое колебание температуры воздуха, - подчеркивают синоптики.

В Бишкеке 29 декабря и 30 декабря ночью без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

- 30 декабря днем и 31 декабря ночью временами дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. 31 декабря днем также без осадков, - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375834
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  